Джокович обыграл Сапата-Миральеса и вышел в третий круг US Open

Серб Новак Джокович обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса во втором круге US Open (6:4, 6:1, 6:1). Игра продолжалась 2 часа.

Испанец сделал 2 эйса, 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. У серба — 5 эйсов и 6 реализованных брейков из 20.

В следующем круге Джокович встретится со своим соотечественником Ласло Джере.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65?000?000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:4, 6:1, 6:1