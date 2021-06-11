Циципас стал первым греком, который сыграет в финале турнира «Большого шлема»
20:15
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым представителем своей страны, который сыграет в финале турнира «Большого шлема». Он вышел в финал Roland Garros.
В полуфинале 22-летний грек победил немца Александра Зверева (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3). Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
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