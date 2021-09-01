Джокович о том, что трибуны скандировали фамилию Руне: «Атмосфера для меня была неидеальной»
09:24
Сербский теннисист Новак Джокович высказался об атмосфере на трибунах в первом круге US Open против Хольгера Руне (6:1, 6:7, 6:2, 6:1).
Болельщики протяжно скандировали фамилию 18-летнего датчанина.
«Я не понимал, что они скандируют. Я думал, они ухают. Вообще такая атмосфера для меня была неидеальной. Но я уже бывал в подобных ситуациях, умею с ними справляться. Хочется, чтобы зрители были за тебя, но это не всегда возможно», — цитирует Джоковича usopen.org.
За выход в третий круг Джокович поспорит с Таллоном Грикспором из Нидерландов.
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