Джокович обратился к своему сопернику после победы в первом круге US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram обратился к датскому теннисисту Хольгеру Руне, которого он обыграл в первом круге Открытого чемпионата США (6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1).

«Огромное уважение Хольгеру Руне. Мой друг, мы вновь увидим тебя здесь. Я в этом уверен», — написал Джокович.

«Спасибо за прекрасное сражение», — ответил ему 18-летний теннисист.

За выход в третий круг Джокович сыграет с голландцом Таллоном Грикспором.