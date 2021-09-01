Джокович обратился к своему сопернику после победы в первом круге US Open
09:02
Первая ракетка мира Новак Джокович в своем Instagram обратился к датскому теннисисту Хольгеру Руне, которого он обыграл в первом круге Открытого чемпионата США (6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1).
«Огромное уважение Хольгеру Руне. Мой друг, мы вновь увидим тебя здесь. Я в этом уверен», — написал Джокович.
«Спасибо за прекрасное сражение», — ответил ему 18-летний теннисист.
За выход в третий круг Джокович сыграет с голландцом Таллоном Грикспором.
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