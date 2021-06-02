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«Все прекрасно в этом фото». Веснина сфотографировалась с Федерером на фоне Эйфелевой башни

13:10
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Российская теннисистка Елена Веснина выложила совместное фото с двадцатикратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером на фоне Эйфелевой башни.

«Все прекрасно в этом фото. Париж, Роджер, Эйфелева башня и я», — написала Веснина в Instagram.

Публикация от Elena Vesnina (@vesnushka86)

Веснина и Федерер принимают участие в Открытом чемпионате Франции. Россиянка стартовала с победы над Ольгой Говорцовой из Белоруссии (6:1, 6:0) и сразу прошла в третий круг Roland Garros из-за отказа чешской теннисистки Петры Квитовой, которая получила травму, от участия во втором туре. Федерер в первом раунде победил представителя Узбекистана Дениса Истомина (6:2, 6:4, 6:3) и теперь сыграет против хорвата Марина Чилича.

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