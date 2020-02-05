Джокович не будет оштрафован организаторами Australian Open за контакт с судьей

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Australian Open-2020, не будет наказан организаторами турнира за контакт с судьей, сообщил журналист Симон Кэмберс.

В финале турнира против австрийца Доминика Тима серб был недоволен действиями судьи на вышке Дамианом Дюмузуа. Судья дважды вынес предупреждение Джоковичу за затяжку времени при подаче, после чего при переходе теннисист похлопал Дюмузуа по обуви.

За контакт с судьей Джокович мог получить штраф в размере 20 тысяч долларов, т.к. любой физический контакт с судьями наказывается вычетом денежных средств из призовых игрока.