Дьяченко уступила Стивенс и покидает Roland Garros
20:30
Российская теннисистка Виталия Дьяченко завершила выступления на Roland Garros. В первом раунде ее обыграла американка Слоан Стивенс — 6:2, 6:2.
Матч продолжался два часа один час и шесть минут. В следующем раунде Стивенс сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Слоан Стивенс (США, 29) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:2, 6:2
Фиона Ферро (Франция) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:6 (7:4), 6:4
Онс Жабер (Тунис, 30) — Зарина Дияс (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:1