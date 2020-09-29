Дьяченко уступила Стивенс и покидает Roland Garros

Российская теннисистка Виталия Дьяченко завершила выступления на Roland Garros. В первом раунде ее обыграла американка Слоан Стивенс — 6:2, 6:2.

Матч продолжался два часа один час и шесть минут. В следующем раунде Стивенс сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США, 29) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:2, 6:2

Фиона Ферро (Франция) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:6 (7:4), 6:4

Онс Жабер (Тунис, 30) — Зарина Дияс (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:1