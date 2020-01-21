Дьяченко уступила Коллинз и покидает Australian Open
13:33
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз обыграла россиянку Виталию Дьяченко (6:1, 3:6, 6:4) в первом раунде Australian Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и две минут. В следующем раунде американка сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:1, 3:6, 6:4
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