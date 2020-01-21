Дьяченко уступила Коллинз и покидает Australian Open

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз обыграла россиянку Виталию Дьяченко (6:1, 3:6, 6:4) в первом раунде Australian Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и две минут. В следующем раунде американка сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:1, 3:6, 6:4