Медведев: «Очень интересно, как на меня отреагирует публика в первом матче на US Open»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с публикой на турнире US Open в Нью-Йорке. В 2019 году американские зрители неоднократно освистывали поведение спортсмена.

«На самом деле, это забавно, потому что сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика — будут ли на трибунах те же люди и, если да, помнят ли они о 2019-м? Очень интересно, как в первом матче на меня отреагирует толпа.

Я надеюсь, что раз наши отношения закончились на хорошей ноте, в этом году все пойдет хорошо. Я люблю публику в Нью-Йорке. 2019 год был потрясающим во всех отношениях. Мне очень любопытно, что будет происходить на трибунах в первом матче. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы показать хороший уровень тенниса и таким образом заставить фанатов поддерживать меня», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

В 2019 году теннисист уступил в финале турнира испанцу Рафаэлю Надалю, в прошлом году — в полуфинале проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдет в период с 30 августа по 12 сентября. На трибуны будут допущены 100 процентов зрителей.

Полностью с сеткой турнира можно ознакомиться по ссылке.