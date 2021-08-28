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Медведев: «Очень интересно, как на меня отреагирует публика в первом матче на US Open»

14:40
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с публикой на турнире US Open в Нью-Йорке. В 2019 году американские зрители неоднократно освистывали поведение спортсмена.

«На самом деле, это забавно, потому что сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика — будут ли на трибунах те же люди и, если да, помнят ли они о 2019-м? Очень интересно, как в первом матче на меня отреагирует толпа.

Я надеюсь, что раз наши отношения закончились на хорошей ноте, в этом году все пойдет хорошо. Я люблю публику в Нью-Йорке. 2019 год был потрясающим во всех отношениях. Мне очень любопытно, что будет происходить на трибунах в первом матче. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы показать хороший уровень тенниса и таким образом заставить фанатов поддерживать меня», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

В 2019 году теннисист уступил в финале турнира испанцу Рафаэлю Надалю, в прошлом году — в полуфинале проиграл австрийцу Доминику Тиму.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдет в период с 30 августа по 12 сентября. На трибуны будут допущены 100 процентов зрителей.

Полностью с сеткой турнира можно ознакомиться по ссылке.

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/us-open-news/daniil-medvedev-im-going-to-try-to-keep-it-at-20-for-all-of-them-467364.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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