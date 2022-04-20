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Сегодня, 10:31

Дмитриева считает, что недопуск на Уимблдон не станет большой проблемой для российских теннисистов

Артем Бухаев
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение организаторов Уимблдона не допускать россиян на Уимблдон. Об этом сообщало РИА «Новости Спорт» со ссылкой на «Рейтер».

«На Уимблдоне пока наши теннисисты особо хорошо не играют. Ни Медведев, ни Рублев, ни Хачанов. Вряд ли их выступление добавило бы в рейтинг что-то новое. Конечно, обидно не участвовать в лучшем, как многие теннисисты считают, турнире. Увы, но такова жизнь», — сказала Дмитриева «СЭ».

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. На данный момент спортсмены из России и Белоруссии могут выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.

Анна Дмитриева
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