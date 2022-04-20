В Госдуме высказались об отстранении россиян от Уимблдона

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение организаторов Уимблдона не допускать россиян на Уимблдон. Об этом сообщали РИА «Новости Спорт» со ссылкой на «Рейтер».

«К сожалению, наши опасения подтвердились. Великобритания известна своими яркими антироссийскими высказываниями и позицией не только сегодня, в всегда. Сейчас мы видим полнейшую истерию по отношению к спортсменам в том числе. Мы прекрасно понимаем, что Всемирная федерация тенниса в принципе разрешает участвовать нашим теннисистам под эгидой федерации. Другое дело, что Уимблдон, старейший турнир в мире, живет по своим правилам и принципам.

В этом решении нет ничего, связонного со спортом. Это политика и деньги. Вот что сейчас правит Уимблдонским турниром, разума здесь нет. Российские теннисисты — украшения любого турнира. Даже в США проходят турниры с участием наших теннисистов, а тут нет. Они требовали от них высказать свою позицию по поводу текущих политических событий, а наши ребята отказались. И правильно сделали. Спортсмен должен заниматься спортом", — сказал Свищев «СЭ».

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. На данный момент спортсмены из России и Белоруссии могут выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.