Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать россиян на турнир. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт» со ссылкой на «Рейтер».

«Если говорить об «исторической любви» Великобритании к России — скорее, будет проще говорить про ее отсутствие. Многочисленные доказательства этого Великобритания являла на протяжении многих веков, так что чему мы удивляемся? Конечно, Федерации тенниса России (ФТР) стоит подавать запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS), спрашивать, почему принято такое решение. Но мы получим даже неприкрытый ответ, что это связано с политическими событиями. Они уже кому-то так отвечали. Считают себя в праве действовать лишь по национальному признаку», — сказал Валуев «СЭ».

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. На данный момент спортсмены из России и Белоруссии могут выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.