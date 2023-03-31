Депутат Свищев высказался о допуске российских теннисистов на Уимблдон при соблюдении ряда условий

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении организаторов Уимблдона допустить к участию в турнире теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе при выполнении определенных условий.

«Удивительную позицию заняли организаторы Уимблдона. Они вроде бы и допускают российских и белорусских теннисистов, но все равно их ограничивают. Непонятно, как они будут оценивать поддержку СВО. Они будут социальные сети у спортсменов смотреть? Или заставят их подписывать какие-то анкеты с указанием отношения к этому вопросу? Я категорически против подобных анкет и втягивания наших теннисистов в грязные политические игры», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.