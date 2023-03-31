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Сегодня, 17:35

Веснина — о допуске российских теннисистов на Уимблдон-2023: «Мы ожидали, что все будет в порядке»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала новость о том, что российских и белорусских теннисистов допустят до Уимблдона-2023 после запрета на участие в прошлом году.

«Мы ожидали, что все будет в порядке. Я думаю, Уимблдон не хотел повторить их прошлогоднее решение. Которое было спорным во многих отношениях. Очень рада, что Уимблдон поменял свою точку зрения и что наши ребята смогут выступить. Это прежде всего спорт. Спорт должен объединять. Нужно, чтобы допускали спортсменов независимо от их национального признака. Это прописано в олимпийской хартии», — сказала Веснина «СЭ».

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире, который пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.

Wimbledon
Елена Веснина
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