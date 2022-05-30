Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу в 4-м круге «Ролан Гаррос» над поляком Хубертом Хуркачом (6:2, 6:3, 3:6, 6:3) и выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Это великолепное чувство. Это была одна из моих целей в этом году — выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Не знаю почему, но, когда я приехал на турнир в этом году, почувствовал себя немного опытнее. Я не смог сыграть в Австралии, поэтому «Ролан Гаррос» для меня большое событие, особенно в этом году», — цитирует ATP Tour Рууда.

В четвертьфинале 23-летний норвежский теннисист сыграет с 19-летним Хольгером Руне. Датчанин одолел в 4-м круге грека Стефаноса Циципаса.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-hurkacz-roland-garros-2022-monday