Даниил Медведев: «Я был идиотом»

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что на US Open порой вел себя глупо. У него возникли напряженные отношения с местными зрителями, которым показал средний палец во время игры с Фелисиано Лопесом, которого поддерживала публика. А после матча с Домиником Кепфером в 1/8 финала россиянин станцевал для болельщиков.

— Что касается моей игры с Лопесом, то я был идиотом, честно говоря, — цитирует L'Equipe Медведева. — Я сделал то, чем не горжусь. Работаю над тем, чтобы быть лучше. На этот раз после матча тоже бросил небольшой вызов зрителям. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Она, наверное, самая наэлектризованная в мире. Надеюсь, что зрители повеселились. Это все придало мне сил.

Мой танец? Обычно я не так сильно переживаю после побед. Предпочитаю наблюдать за эмоциями других, а не проявлять их. Но тут я был очень рад и хотел сделать что-то особенное за своей первый четвертьфинал. Видел комментарии, что это было направлено против публики. Но это не так. Я просто хотел показать, насколько рад.

Свист? Реакция публики была менее сильной, чем в прошлом матче. Я был несколько удивлен. Потому что не настраивался против болельщиков.