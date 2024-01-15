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Сегодня, 06:49

Медведев вышел во второй круг Australian Open после отказа Атмана продолжать матч

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

В первом круге 27-летний россиянин встречался с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1. На счету Медведева 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Теренс Атман (Франция, Q) — 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 отказ Атмана

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Патрик Кипсон (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 6:2

Себастьян Корда (США, 29) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:2

Юго Гастон (Франция, LL) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 6:2, 3:6, 6:4

Australian Open
Даниил Медведев
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