Daily Mail: организаторы Уимблдона получат страховую выплату в 174 миллиона фунтов

Организаторы Уимблдона, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, получат страховую выплату в размере 174 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

В условиях страхования лондонского турнира есть пункт о пандемиях, который был введен в 2003 году после вспышки атипичной пневмонии.

Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса впервые со времен Второй мировой войны. Следующий турнир запланирован с 28 июня по 11 июля 2021 года.