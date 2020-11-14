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Daily Mail: организаторы Уимблдона получат страховую выплату в 174 миллиона фунтов

16:08
Уимблдон. Фото Twitter
Уимблдон. Фото Twitter
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Организаторы Уимблдона, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, получат страховую выплату в размере 174 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

В условиях страхования лондонского турнира есть пункт о пандемиях, который был введен в 2003 году после вспышки атипичной пневмонии.

Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса впервые со времен Второй мировой войны. Следующий турнир запланирован с 28 июня по 11 июля 2021 года.

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