Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона-2022

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла канадку Бьянку Андрееску во втором круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

На счету Рыбакиной четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырех. У Андрееску — два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 7:6 (7:5)

Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Панна Удварди (Венгрия) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:5

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:4, 6:1