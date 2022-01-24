Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:06

Циципас стал последним участником 1/4 финала Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала Australian Open. В матче 1/8 финала он в упорных пяти сетах переиграл Тэйлора Фритца из США.

За 3 часа 23 минуты матча 23-летний Циципас выполнил 19 эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 24-летний Фритц 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка.

Следующий соперник Циципаса — Янник Синнер из Италии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Тэйлор Фритц (США, 20) — 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4

Стефанос Циципас
15
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас помог болгерл, которая испугалась жука на корте

Белоруска Арина Соболенко в четвертом круге Australian Open проиграла эстонке Канепи
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости