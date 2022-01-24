Australian Open: Халеп — Корне и другие. Расписание и результаты 24 января
Расписание и результаты восьмого игрового дня Australian Open у женщин
Расписание и все результаты восьмого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).
Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
03:00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)
05:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Ализе Корне (Франция)
09:30. Ига Свентек (Польша, 7) — Сорана Кирстя (Румыния)
13:00. Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)
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