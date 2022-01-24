Расписание и результаты восьмого игрового дня Australian Open у женщин

Расписание и все результаты восьмого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

03:00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)

05:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Ализе Корне (Франция)

09:30. Ига Свентек (Польша, 7) — Сорана Кирстя (Румыния)

13:00. Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)