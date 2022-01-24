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Australian Open: Халеп — Корне и другие. Расписание и результаты 24 января

Расписание и результаты восьмого игрового дня Australian Open у женщин
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Симона Халеп.
Фото AFP
Расписание и все результаты восьмого игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open-2022 проходит с 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия).

Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнира «Большого шлема», проходят на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Тип покрытия — хард. Общий призовой фонд — 54 000 000 долларов.

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

03:00. Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)

05:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Ализе Корне (Франция)

09:30. Ига Свентек (Польша, 7) — Сорана Кирстя (Румыния)

13:00. Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Теннис
Симона Халеп
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