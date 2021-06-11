Циципас расплакался после победы над Зверевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сдержал слез после победы в полуфинале Roland Garros над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3). Он заплакал во время интервью после матча.

Грек пробился в финал Открытого чемпионата Франции впервые в карьере и стал первым представителем своей страны, который вышел в финал турнира «Большого шлема.»

Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.