Циципас расплакался после победы над Зверевым
20:05
Греческий теннисист Стефанос Циципас не сдержал слез после победы в полуфинале Roland Garros над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3). Он заплакал во время интервью после матча.
It's your moment, @steftsitsipas. ?— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021
Soak it in. #RolandGarros pic.twitter.com/zHhhXRBwoc
Грек пробился в финал Открытого чемпионата Франции впервые в карьере и стал первым представителем своей страны, который вышел в финал турнира «Большого шлема.»
Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.
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