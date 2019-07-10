"Чувствовала себя униженной спортом, который я люблю". Серена Уильямс - о проигранном финале US Open-2018

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась своими ощущениями после конфликта с судьей в проигранном ею финале US Open-2018.

– Соперница сыграла лучше меня и выиграла первый титул "Большого шлема", – приводит слова Уильямс harpersbazaar.com. – Была за нее очень рада. Ну а я чувствовала себя побитой и униженной спортом, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь.

Я была глубоко ранена. Пыталась сравнивать это с другими проблемами в моей жизни и карьере и не могла отделаться от ощущения, что эта ситуация была больше меня. Эта ситуация испортила потрясающий и исторический момент: у меня отняли гейм, а другую теннисистку лишили определяющего момента триумфа.

В сентябре прошлого года Уильямс проиграла финал US Open-2018 японке Наоми Осаке и была оштрафована на гейм за три предупреждения. После матча американка не пожала руку и судье и раскритиковала его действия.