Даниил Медведев прокомментировал конфликт с судьей по ходу первого сета полуфинала US Open против Доминика Тима (2:6, 6:7, 6:7).

«Не понимаю, что я такого сделал? За что мне вынесли предупреждение? Причинил кому-то вред? Я вот ничего из этого списка не сделал, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. — Пришлось пообщаться с супервайзером, чтобы тот вмешался. У меня до сих нет ответа, что же я нарушил. Хотя, признаюсь, не надо было настолько поддаваться эмоциям».

Конфликтная ситуация возникла при подаче Медведева из-за серии ошибок. Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж.

В финале Открытого чемпионата США Тим сыграет против Александра Зверева в воскресенье.