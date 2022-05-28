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Сегодня, 17:23

Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в третьем круге одиночного разряда турнира «Ролан Гаррос» обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 2:1. Игра длилась 1 час 4 минуты, после чего Бадоса отказалась от продолжения борьбы.

В четвертом круге Кудерметова сыграет с победителем пары Мэдисон Кис (США, 22) — Елена Рыбакина (Казахстан, 16)

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Паула Бадоса (Испания, 3) — 6:3, 2:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
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