Чилич пропустит US Open-2023 из-за травмы колена

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что пропустит Открытый чемпионат США-2023 из-за травмы колена.

«К сожалению, в эти дни новости не самые лучшие. Случилась неприятность с коленом, которая откладывает мое возвращение в тур, и я буду вынужден пропустить турниры в США. Хотя я очень разочарован тем, что пропущу еще одну часть сезона, я верю, что лучшие дни впереди и буду продолжать упорно работать, чтобы достичь этого. Спасибо всем за постоянную поддержку», — написал Чилич в соцсетях.

34-летний теннисист выиграл свой первый и единственный турнир «Большого шлема» в 2014 году на US Open.

Напомним, что в январе 2023 года хорват перенес операцию на колене. Он пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.