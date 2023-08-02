Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

2 августа, 23:48

Чилич пропустит US Open-2023 из-за травмы колена

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что пропустит Открытый чемпионат США-2023 из-за травмы колена.

«К сожалению, в эти дни новости не самые лучшие. Случилась неприятность с коленом, которая откладывает мое возвращение в тур, и я буду вынужден пропустить турниры в США. Хотя я очень разочарован тем, что пропущу еще одну часть сезона, я верю, что лучшие дни впереди и буду продолжать упорно работать, чтобы достичь этого. Спасибо всем за постоянную поддержку», — написал Чилич в соцсетях.

34-летний теннисист выиграл свой первый и единственный турнир «Большого шлема» в 2014 году на US Open.

Напомним, что в январе 2023 года хорват перенес операцию на колене. Он пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Теннис
US Open
Марин Чилич
0
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Корнеева не сыграет на Открытом чемпионате США из-за отсутствия визы

Иванишевич: «Синнер и Джокович — единственные, кто могут создать угрозу Алькарасу на US Open»
Новости
RSS RSS
Все новости