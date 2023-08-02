Иванишевич: «Синнер и Джокович — единственные, кто могут создать угрозу Алькарасу на US Open»

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, кто может помешать испанцу Карлосу Алькарасу на US Open-2023.

«Синнер и Новак — единственные, кто могут создать ему угрозу. Игра Синнера не подходит Алькарасу, и у них были очень интересные матчи. Кроме того, Медведев в хороший день тоже феноменальный игрок. Новак остается последним динозавром. А остальные претенденты — молодые парни. И в длинном матче с Алькарасом не может тягаться никто, кроме Синнера и Джоковича. Те, кто не может долго выдерживать его темп, могут сразу собирать ракетки и ехать домой», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors.

Открытый чемпионат США в 2023 году пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является 20-летний Алькарас.