Чилич о победе над Рублевым: «Я показал классный теннис»

Хорват Чилич остался доволен своей игрой в матче против россиянина Рублев на Australian Open

Хорват Марин Чилич прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в третьем круге Australian Open (7:5, 7:6, 3:6, 6:3).

«Андрей — потрясающий игрок. Мы несколько раз встречались в прошлом, и всегда было сложно. Но я показал классный теннис.

Я отлично подавал. Против таких соперников так и нужно — им нельзя давать возможности пробивать. Я старался играть агрессивно, и это принесло результат. Я показал отличный теннис.

Сейчас я воодушевлен, играю очень классно и настраиваюсь на следующий матч», — цитирует Чилича Tennis Channel.

33-летний хорват сыграет в 1/8 финала «Больших шлемов» впервые с Australian Open-2020.