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Сегодня, 17:56

Чесноков высказался о победе Хачанова над Сонего на «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился эмоциями от победы россиянина Карена Хачанова над итальянцем Лоренцо Сонего (1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Игра была очень хорошей. В первом сете Сонего играл на свежаке классно, потом ключевые были первые четыре гейма второго сета, — цитирует Vprognoze.ru Чеснокова. — Но там был какой-то триллер-марафон! Четыре гейма играть 39 минут! Это что-то! Карен мог бы не доводить до тайм-брейка, потому что, подавал все-таки на сет и был шанс закончить его со счетом 6:4. Самый лучший момент в матче — это двойная ошибка на сетболе. Потом Сонего устал и сломался. Он пробежал марафон против Рублева, все-таки утомление сказывается. Футболисты играют на чемпионате мира один матч в четыре дня, а здесь получается через день. Но это очень хорошая победа! Спектакль был потрясающий!»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2023 Хачанов сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
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