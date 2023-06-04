Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и сыграет с Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл перуанца Хуана-Пабло Варильяса в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Джокович сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Варильяса 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В 1/4 финала Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 6:3, 6:2, 6:2