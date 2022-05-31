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Сегодня, 11:59

Чесноков считает, что Медведев не справился со скоростью в матче против Чилича на Roland Garros

Иван Торопцев
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков назвал причину поражения Даниила Медведева в матче 1/8 финала Roland Garros против Марина Чилича (2:6, 3:6, 2:6).

«Чилич здорово играл, как будто он вообще в десятке лучших рейтинга. Мне кажется, Даниил не справлялся со скоростью, что для меня даже удивительно. У него достаточно быстрые ноги, он тянет практически все. А здесь Даниил стоял далеко от задней линии, потому что не успевал и играл достаточно пассивно, Чилич же провел феноменальный матч», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Эксперт отметил, что Чилич полностью заслужил победу.

«Не было активности со стороны Медведева, он не нашел этого ключика, быстро все летело — с первых же брейк-пойнтов отдавал подачи», — добавил Чесноков.

В четвертьфинале Roland Garros Чилич сыграет против другого российского теннисиста, Андрея Рублева.

Источник: https://tass.ru/sport/14777539
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Марин Чилич
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