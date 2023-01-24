Чесноков считает, что матч с Кордой стал одним из лучших в карьере Хачанова

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что россиянин Карен Хачанов провел один из лучших матчей в своей карьере в четвертьфинале Australian Open против американца Себастьяна Корды.

«Карен провел один из лучших матчей в своей карьере, потому что он очень хорошо двигался, стабильно играл, мало ошибался. Он очень жестко играл на задней линии, хорошо двигался по кроту, догонял все мячи. Это очень хорошая победа, тем более, что Корда очень здорово провел предыдущие встречи, я думаю, что он в ближайшем будущем войдет в десятку мирового рейтинга. Не знаю, насколько серьезная у него травма, но думаю, он просто устал, а на усталости он делает очень много невынужденных ошибок», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Российский теннисист 24 января вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023. В предыдущие четыре года Хачанов не выигрывал титулов и не одерживал победы над игроками первой десятки.

Хачанов в полуфинале турнира Australian Open встретится Стефаносом Циципасом из Греции.