Чесноков считает, что матч Медведева с Циципасом не ограничится тремя сетами

Полуфиналист «Ролан Гаррос», победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился с «СЭ» своими ожиданиями от полуфинала Australian Open, который состоится 19 февраля между Даниилом Медведевым (Россия) и Стефаносом Циципасом (Греция).

«Я и говорил изначально, что Циципас выиграет Надаля, хотя и с ним Медведеву не было бы легче. Удивился, что Стефанос легко отдал первые два сета. Что касается предстоящего полуфинала Циципаса с Медведевым, то матчи между ними никогда не бывают легкими. Не было такого, чтобы кто-то в одну калитку проиграл. Там всегда большая игра. Циципас молодой, должен восстановиться после сегодняшнего матча», — сказал Чесноков «СЭ».

Андрей Чесноков также добавил, что исход матча будет зависеть от состояния Стефаноса, так как он играл вечерний матч и «выложился на всю катушку».

«Не знаю, будет ли у него запас энергии, чтобы играть против Медведева. Потому что против Медведева надо держать по 20-30 ударов. Он будет стараться забирать Циципаса в свою паутину. Но Стефанос может и наоборот: раскрыться после такого матча, будет играть по девяткам, линию себе может пробить. Не думаю, что здесь будет трехсетовый матч, как это было у Рублева с Медведевым, но Даниил настолько тягучий, знает, как играть против Андрея, просто ставит стенку. Рублев забегает в паутину Медведева и просто там застревает как муха», — сказал Чесноков «СЭ».

Ранее, 17 февраля, Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в 1/4 финала Australian Open со счетом 7:5, 6:3, 6:2. Стефанос Циципас обыграл на этой же стадии Рафаэля Надаля со счетом 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5.

(Екатерина Звенигородская)