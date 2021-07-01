Касаткина не смогла пройти в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина закончила выступление на Уимблдоне.

Во втором круге она уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Касаткина сделала два эйса при семи двойных ошибках и восьми реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы три эйса и четыре двойных.

В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия) — Дарья Касаткина (Россия, 31) — 6:1, 3:6, 8:6