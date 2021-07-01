Касаткина не смогла пройти в третий круг Уимблдона
19:04
Российская теннисистка Дарья Касаткина закончила выступление на Уимблдоне.
Во втором круге она уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Касаткина сделала два эйса при семи двойных ошибках и восьми реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы три эйса и четыре двойных.
В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия) — Дарья Касаткина (Россия, 31) — 6:1, 3:6, 8:6
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