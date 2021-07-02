Чакветадзе об оскорблениях игрока «Алании» в адрес Касаткиной: «Поэтому у топовых теннисистов нет соцсетей»

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала «СЭ» оскорбления в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной cо стороны полузащитника «Алании» Владимира Хубулова.

«Я не знаю, как обстоят дела у других спортсменов, но теннисистам часто приходят не самые приятные сообщения после поражений. В основном это связано со ставками. Хубулов сам является спортсменом и такое написал, еще и в личные сообщения. Это оскорбление и очень некрасиво. Меня удивила эта ситуация. Конечно, могут писать вещи и похуже на всех языках мира. Если все читать, то можно сойти с ума. Хубулов является спортсменом, он сам прекрасно понимает, что в игре возможно все, а тут такая реакция. Хейт не придает никакой уверенности спортсменам. Именно поэтому у многих топовых игроков нет соцсетей. Чем меньше негативной информации, тем лучше для них. Многие из спортсменов на важные соревнования не берут телефон, чтобы абстрагироваться», — сказала Чакветадзе «СЭ».

В ночь на 2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями. «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.

Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.