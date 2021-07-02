Вице-президент Федерации тенниса Селиваненко: «Поступок Хубулова говорит об уроне его культуры»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал оскорбление Дарьи Касаткиной полузащитником «Алании» Владимиром Хубуловым за поражение во втором круге Уимблдона.

«Даша отреагировала на этот поступок в своем стиле с изрядным чувством юмора, так как и должна была. По-другому на это и нельзя реагировать. Этот поступок говорить об уровне культуры человека. Дарья отреагировала абсолютно адекватно. Иначе на такие бескультурные вещи реагировать невозможно», — сказал Селиваненко «СЭ».

Дарья Касаткина дважды подавала на матч при счете 6:5 даже вела 30:0, но в итоге проиграла Елене Остапенко со счетом 1:6, 6:3, 6:8 во втором круге Уимблдона.