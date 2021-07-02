«Дзюбе написал бы, а не девушке». Что пишут про Хубулова после оскорбления Касаткиной

Подписчики «Алании» в Instagram отреагировали на оскорбления в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной со стороны полузащитника команды Владимира Хубулова.

Под постом клуба по поводу произошедшего болельщики оставили много осуждающих и шутливых комментариев в адрес футболиста.

tema.uefa: И сразу удалил страницу, как отвечать за поступки так сразу в кусты.

iseeadarkness: Я удивляюсь тому, что есть люди, которые его поддерживают — «Хубулов красава». С каких пор оскорблять девушку за свою же глупость стало признаком «красавчика»? А вот если бы девушка сделала подобную ошибку, ее бы зачморили, опустили и заставляли бы извинятся. Странные у вас приоритеты. Лично мне за него стыдно.

tatarinovdmitry: Проверить его на игру на тотализаторе и впаять дискву года на 2.

igor_tsakhoev: Когда он сам ничего не добился и так выражается, это его не украшает.

apmyp_m: Да что все на него накинулись, ну молодой парень, написал на эмоциях, уверен что сразу же пожалел об этом, горячая молодая кровь, ну что теперь, камнями закидать? Не тот это проступок, когда нельзя простить! Это станет для него уроком, на всю жизнь! Понять, пожурить и простить! Не судите строго, да не судимы будете! Всем мира и добра!

dzagoev86: При чем тут солидарность? И где была ваша солидарность с уважением к сборной России? Как только не оскорбляли игроков, уважение то где? И как будет наказан Хубулов? Отстранение на несколько игр?

bolshakovladimir: Хубубубулов, ты гдееее, выходииии.

ruha__mz: Видимо очень болел за нее... эмоции.

lerunyavaleri: Такой футболист позорит не только себя, но и всю нацию, оскорбляя девушку. Исключайте таких игроков!

sofira1823: Ой ничего страшного, она же не считает себя такой, переживет! Эмоции нужно сливать, любым способом, вреда ей никакого не причинили... так что все лайт. скоро забудут)

nikolai_dudov: Лучше бы Дзюбе и остальным написал! Или Черкесске! А на девушку матом ругаться это по-мужски! А азартные игры это вроде грех! Настоящий мужик.

dryakhlow: Ждем видео, где он с опущенной головой извиняется, и очень сожалеет о своих словах.

gurtsiti: Он своими высказываниями позорит всех нас. Как ребенок, сидит и покрывает через интернет трехэтажным матом девушку. Позорник. Лично я не желаю таких видеть в команде и думаю таких тотальное большинство.

m_a_r_i_o_k_a: Черчесову написал бы, а не девушке.

street_style_shop 01 : Да успокойтесь, пацан ошибся, и что в этом такого, написал неправильные слова, у каждого бывают ошибки, так что успокойтесь.

arkadiinadivane: Что с Кокориным и Мамаевым все говорил — ну с кем не бывает, ну подумаешь, отдыхали парни. Что сейчас — пацан ошибся, надо сначала разобраться. Получается, для вас и вашего окружения норма, когда женщин называют такими словами из-за 1000 рублей проигранных и бьют людей табуретками по голове?

georbyazr93: Пацан к успеху шел, но Касаткина сделала так, что Хубулу не повезло, не фартануло.

Напомним, вночь на 2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram запрос на переписку от 20-летнего футболиста, который прислал три сообщения с оскорблениями. «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — написала Касаткина.

После распространения этой информации в социальных сетях и СМИ Хубулов удалил свой аккаунт в Instagram.

Касаткина во втором круге Уимблдона уступила Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 6:3, 6:8.