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Чакветадзе хочет, чтобы в финале US Open Джокович сыграл с Медведевым

13:45
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Экс пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась с «СЭ» своими впечатлениями от выхода Даниила Медведева в полуфинал US Open.

«Даниил провел и выграл много матчей, любой эмоциональный турнир сложно проводить и для психики, и для физики. Считаю Медведева фаворитом в полуфинале с Оже-Альяссимом. Он хорошо смотрится на турнире. В следующем матче нужно будет сыграть еще лучше, но сейчас мне очень нравится, как он готов психологически. Есть хорошие шансы и на финал», — сказала Чакветадзе «СЭ».

Чакветадзе также рассказала, какой финал на US Open она хотела бы видеть.

«Жду финал с Джоковичем. Все-таки теннисист становится сильнее только после того, как переигрывает своих главных конкурентов. Сейчас Медведев близок к сильнейшим, ему необходима победа именно над сильным игроком. Тогда он сам станет практически непобедимым, этого шага не хватает. Как будто есть еще уровень выше, на который он выйдет, когда одержит победу над сильнейшими игроками», — добавила Чакветадзе.

В полуфинале турнира Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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