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Сегодня, 14:30

Кафельников: «Нельзя однозначно сказать, почему Касаткина проиграла. Такое стечение обстоятельств»

Кафельников отреагировал на поражение Касаткиной в матче первого круга Australian Open против Грачевой
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Дарьи Касаткиной в матче первого круга Australian Open против Варвары Грачевой (1:6, 1:6).

«Наверное, это удивило всех. Все ожидали, что Дарья дойдет до второй недели безусловно. К сожалению, такая история случилась. Непонятно почему, что и как, но выбыла. Нельзя однозначно сказать, почему Касаткина проиграла. Такое стечение обстоятельств», — сказал Кафельников «СЭ».

Во втором круге 22-летняя Варвара Грачева сыграет с Лукрецией Стефанини (Италия).

Дарья Касаткина
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