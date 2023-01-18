Кафельников рассказал, на чем нужно сфокусироваться Медведеву после победы во втором круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева в матче второго круга Australian Open против австралийца Джона Миллмана (7:5, 6:2, 6:2).

«Все так, как и должно быть. Результат абсолютно прогнозируемый. Начало турнира складывается легко? Рейтинг Медведева позволяет ему играть на таких стадиях с такими соперниками. Здесь все нормально, все заслуженно. Остается только с минимальными затратами физических сил выходить во вторую неделю. Нужно сфокусироваться на этом», — сказал Кафельников «СЭ».

В третьем круге турнира «Большого шлема» 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Йосуке Ватануки (Япония).