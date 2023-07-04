Маррей прошел во второй круг Уимблдона

Читать «СЭ» в

Британец Энди Маррей обыграл соотечественника Райана Пенистона в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:0, 6:1. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Во втором круге двукратный победитель Уимблдона сыграет с лучшим в паре Доминик Тим (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Райан Пенистон (Великобритания) — 6:3, 6:0, 6:1

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира