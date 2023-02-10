Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:59

Брэд Гилберт: «Все финалы турниров «Большого шлема» в этом году будут с участием Джоковича»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-четвертая ракетка мира и известный в прошлом тренер Брэд Гилберт поделился ожиданиями от выступления серба Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема» в этом году.

«Думаю, все финалы турниров «Большого шлема» в этом году будут с участием Джоковича. Если бы мне надо было оценить его шансы, то я бы сказал — два с половиной «Шлема». В 35 лет он стал только лучше. Раньше он равнялся на Надаля и Федерера, которые задавали тон теннису. «Большая тройка» подталкивала друг друга. Теперь же Новаку надо подстраивать свою игру под молодых соперников вроде Циципаса и Алькараса», — приводит слова Гилберта Tennis Head.

Ранее Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Надалем.

Источник: Tennis Head
Теннис
Новак Джокович
0
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина: «После второго финала «Шлема» чувствуешь себя увереннее перед другими турнирами»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости