Борис Беккер: "Джокович пришел на вечеринку Федерера и Надаля и стал ее заводилой"

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер считает, что болельщики должны проявлять уважение к Новаку Джоковичу. Во время финала Уимблдона против Роджера Федерера фанаты начали свистеть, когда он подошел к арбитру на вышке оспорить его решение.

- Федерер - величайший в истории и заслуживает народной любви. Но, с другой стороны, нужно больше уважать четырехкратного чемпиона, - цитирует BBC Беккера. - В следующем году, если они сыграют снова, ситуация будет более равной. Он пришел на вечеринку Роджера и Рафы и стал ее заводилой. Сейчас, после 16 "мэйджоров", люди должны проснуться и признать величие Новака Джоковича.

Джокович победил Федерера в пяти сетах - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).