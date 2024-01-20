Блинкова и Соснович выбыли из парного турнира Australian Open
Россиянка Анна Блинкова и белоруска Александра Соснович проиграли бразильско-американскому дуэту Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд во втором круге парного турнира Australian Open.
Матч проходил 1 час 36 минут и завершился победой Хаддад Майя/Таунсенд со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
В следующем круге пара сыграет с дуэтом Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США, 8) — Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 7:6 (7:2), 6:4
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