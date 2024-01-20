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Сегодня, 11:31

Блинкова и Соснович выбыли из парного турнира Australian Open

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова и белоруска Александра Соснович проиграли бразильско-американскому дуэту Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд во втором круге парного турнира Australian Open.

Матч проходил 1 час 36 минут и завершился победой Хаддад Майя/Таунсенд со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

В следующем круге пара сыграет с дуэтом Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США, 8) — Анна Блинкова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Беатрис Хаддад Майя
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