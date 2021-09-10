«Беру туалетный перерыв». Доминик Тим подшутил над Стефаносом Циципасом

Австрийский теннисист Доминик Тим подшутил над греком Стефаносом Циципасом, который оказался в центре скандала из-за долгих туалетных перерывов на US Open 2021 года.

В первом круге турнира британец Энди Маррей заявил, что таким образом Циципас жульничает.

Вчера, 9 сентября, грек в Instagram опубликовал свою фотографию, с подписью: «Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу».

Тим в соцсети выложил аналогичную фотографию и написал: «Беру туалетный перерыв», тегнув Циципаса.

Циципас в третьем круге турнира проиграл испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии (4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7). Тим не принимает участия в нынешнем US Open.