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«Беру туалетный перерыв». Доминик Тим подшутил над Стефаносом Циципасом

09:36
Стефанос Циципас. Фото Roland Garros
Стефанос Циципас. Фото Roland Garros
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Австрийский теннисист Доминик Тим подшутил над греком Стефаносом Циципасом, который оказался в центре скандала из-за долгих туалетных перерывов на US Open 2021 года.

В первом круге турнира британец Энди Маррей заявил, что таким образом Циципас жульничает.

Вчера, 9 сентября, грек в Instagram опубликовал свою фотографию, с подписью: «Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу».

Тим в соцсети выложил аналогичную фотографию и написал: «Беру туалетный перерыв», тегнув Циципаса.

Циципас в третьем круге турнира проиграл испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии (4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7). Тим не принимает участия в нынешнем US Open.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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