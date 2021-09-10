«Мне все равно, кто лучше меня». Соболенко выложила пост после поражения на US Open
11:02
Вторая ракетка мира Арина Соболенко после поражения от Лейлы Фернандес в полуфинале US Open в своем Instagram высказалась о своем выступлении.
«Знаю, что однажды наступит и мое время. Буду продолжать трудиться и бороться. Кто лучше меня — мне все равно. Я сама стала лучше по сравнению с прошлым годом. Спасибо US Open за две невероятные недели», — написала Соболенко.
Фернандес в финале US Open сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.
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