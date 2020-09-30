Бертенс победила Эррани на Roland Garros и может сыграть с Павлюченковой
Пятая ракетка Roland Garros Кики Бертенс вышла в третий круг турнира. Бельгийка обыграла победительницу квалификации Сару Эррани из Италии.
Соперник Бертенс определится в матче между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой
В другом матче чешка Барбора Крейчикова обыграла соотечественницу и тезку Стрыцову и встретится с Цветаной Пиронковой. Болгарская теннисистка прошла в третий круг без борьбы, поскольку ее соперница Серена Уильямс снялась из-за травмы ахилла.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия, 5) — Сара Эррани (Италия, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7
Барбора Крейчикова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — 6:4, 3:6, 6:3
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/rolandgarros/2020/11/6/