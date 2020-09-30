Бертенс победила Эррани на Roland Garros и может сыграть с Павлюченковой

Пятая ракетка Roland Garros Кики Бертенс вышла в третий круг турнира. Бельгийка обыграла победительницу квалификации Сару Эррани из Италии.

Соперник Бертенс определится в матче между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой

В другом матче чешка Барбора Крейчикова обыграла соотечественницу и тезку Стрыцову и встретится с Цветаной Пиронковой. Болгарская теннисистка прошла в третий круг без борьбы, поскольку ее соперница Серена Уильямс снялась из-за травмы ахилла.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 5) — Сара Эррани (Италия, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7

Барбора Крейчикова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 32) — 6:4, 3:6, 6:3