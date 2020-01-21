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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Бертенс обыграла Бегу в первом раунде Australian Open

12:13
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В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде голландка Кики Бертенс обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу (6:1, 6:4).

Матч продолжался один час и 15 минут. В следующем раунде Бертенс сыграет с победительницей пары Катерина Бондаренко (Украина) — Арина Родионова (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кики Бертенс (Голландия, 9) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:1, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 20) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:3, 2:6, 7:6(10:7)

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