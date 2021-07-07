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Берреттини станет соперником Хуркача в полуфинале Уимблдона

22:10
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 5:7, 7:5, 6:3) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде.

В полуфинале Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который разгромил швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — 6:3, 5:7, 7:5, 6:3

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