Берреттини станет соперником Хуркача в полуфинале Уимблдона
22:10
Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 5:7, 7:5, 6:3) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде.
В полуфинале Берреттини сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который разгромил швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — 6:3, 5:7, 7:5, 6:3
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