Хуркач стал вторым поляком, вышедшим в полуфинал Уимблдона
21:47
Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл швейцарца Роджера Федерера (6:3, 7:6 (7:4), 6:0) в 1/4 финала Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он впервые вышел полуфинал турнира «Большого шлема».
Также он стал вторым представителем Польши, который дошел до этой стадии турнира. Ранее это удалось Ежи Яновичу в 2013 году.
В полуфинале поляк сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
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